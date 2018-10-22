Kaza yaptı plakaları söküp kaçtı

Antalya'da yoldan çıkan otomobil restoranın duvarına çarparak durabildi. Kaza yapan aracın plakalarını söken sürücü, olay yerinden kaçtı.

Kaza yaptı plakaları söküp kaçtı
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OLAY, Muratpaşa Lara Caddesi üzerinde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Lara Caddesi üzerinde seyir halinde olan Murat İ.'ye ait 06 DA 0002 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç kaldırımdaki ağacı sökerek, yol kenarında bulunan bir restoranın duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle duvar zarar görürken, restorandaki müşteriler büyük panik yaşadı.

PLAKALARI SÖKTÜ RUHSATI BIRAKTI

Kaza yapan adı öğrenilemeyen sürücü, araçtan inerek aracın plakalarını söktü. Sürücü, plakaları alarak olay yerinden kaçarken otomobilin ruhsatını araçta bıraktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Kaza yapan araç çekici yardımıyla çekildi. Kazada yaralanan olmadı.

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