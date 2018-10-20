Kaza yapan yaralı kuryenin patronuna kask fırçası

KAZA, Kültür Mahallesi 3864 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 07 ESZ 69 plakalı motosiklet ile 54 BV 427 hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı vaziyette ambulans bekleyen kuryeye ilk yardımı çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Kanlar içinde kalan motosiklet sürücüsü uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı.

"Bu adamın kaskı nerede"

Olay yerine gelen yaralı kuryenin patronuna ise vatandaşlar kask fırçası attı. Yaralının başında bekleyen patrona bir vatandaş, "Hata sizde. Bu adamın kaskı nerede. Kasksız nasıl çıkartıyorsun" diyerek çıkıştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kuryeyi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti.

Öte yandan, vatandaşlar aynı kavşakta sürekli kazaların yaşandığını söyledi. Her yere dilekçe verdiklerini ifade eden vatandaşlar, "Burada her gün kaza oluyor. Aracımda dilekçem hala duruyor. Bir çaresini bulamadık. Yetkililerden yardım istiyoruz. Buraya bir çare bulsunlar" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.