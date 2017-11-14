Kaza yapan araçta büyük sır! Şoförün yüzündeki iz, her şeyi değiştirdi

ADANA'DA direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole uçarken, bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. Ölen kişinin yanağında mermi girişi olduğu tespit edilirken kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza, Yüreğir İlçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Savaş Topal yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini yitirdi. Topal direksiyon hakimiyetini yitirince şarampole devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Daha sonra itfaiye ekipleri halatla sedyeyi yola doğru çekerek yaralıları ambulansa bindirdi. 112 sağlık ekipleri Savaş Topal'a müdahale yaptığı sırada bir yakını sinir krizi geçirdi. Savaş Topal Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Araçta yolcu konumunda bulunan Serhat Tunçdemir ise Adan Şehir hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜ, YANAĞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

Hastanede doktorların Savaş Topal'ı hayata döndürmeye çalıştığı sırada yanağından silahla vurulduğunu tespit etti. Topal'a yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri işin kaza mı yoksa cinayet mi olduğu tespit etmek için soruşturmanın boyutunu genişletti. Topal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, Topal'ın aracında bir adet boş kovan bulundu.