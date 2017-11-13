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Kaza kurbanı genç Alanya'da toprağa verildi

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Özkınacı, ailesi ve sevenleri tarafından Alanya’da toprağa verildi

Kaza kurbanı genç Alanya'da toprağa verildi

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Özkınacı, ailesi ve sevenleri tarafından Alanya’da toprağa verildi

13 Kasım 2017 Pazartesi 21:26
Kaza kurbanı genç Alanya'da toprağa verildi
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ALINAN bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi’nde seyir halinde bulunan 35 AC 3683 plakalı otomobil sürücüsü Murat Başaran, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ilk olarak bir sitedeki 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki balkona çarparken, ardından elektrik direğine, daha sonra ise sitenin güvenlik kamerasının bağlı bulunduğu direğe çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle iki apartman arasında bulunan boşluğa düştü. Kazada aracın motoru araçtan koparak 3 metre ileri düşerken, sürücü Murat Başaran ve araç içerisindeki bulunan Ali Özkınacı ağır yaralandı. Araçtaki diğer şahıs Hüseyin Toy ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar kaza yerine gelen 2 ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ali Özkınacı da buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailesi Alanya’da yaşayan Özkınacı’nın cenazesi toprağa verilmek üzere önceki gün Alanya’ya getirildi. Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim gördüğü öğrenilen Özkınacı, düzenlenen törenle Alanya’da toprağa verildi. Özkınacı’nın cenazesi öğle namazına müteakip Hacımemişler Camii’nden alınarak Aşağıoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Özkınacı’nın ailesi taziyeleri Güllerpınarı Mahallesi, Mülazımlar Sokak’ta bulunan Alaiye Sitesi’ndeki evlerinde kabul ediyor.  
 

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Son Güncelleme: 13.11.2017 21:40
Anahtar Kelimeler:
AlanyaALİ ÖzkınacıBilecik
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