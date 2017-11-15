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Kayseri'de eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası

Duruşmada ifade veren sanık, "Ben boşanma aşamasında olduğumuz eşimin evlenme teklifi aldığını duydum. Bana kendisi hakaret edince elimde bulunan bıçakla 1 kez vurdum. Sonra 39 bıçak darbesi diye duydum. Pişmanım" ifadelerini kullandı

Kayseri'de eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası

Duruşmada ifade veren sanık, "Ben boşanma aşamasında olduğumuz eşimin evlenme teklifi aldığını duydum. Bana kendisi hakaret edince elimde bulunan bıçakla 1 kez vurdum. Sonra 39 bıçak darbesi diye duydum. Pişmanım" ifadelerini kullandı

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:32
Kayseri'de eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası
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KAYSERİ'DE 5 yıl önce boşanma davası açan eşi 25 yaşındaki Demet Üçler'i 39 bıçak darbesiyle öldüren ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 29 yaşındaki İlhan Üçler'le ilgili karar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahillik talebi nedeniyle bozuldu. Yeniden görülen davanın duruşmasında ifade veren sanık İlhan Üçler, olay günü kayınvalidesinin kendisini eve gizlice aldığını iddia ederek, bıçakladıktan sonra eşi Demet Üçler'in "Yaktın beni anne" dediğini söyledi. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu sanığa yine ömür boyu hapis cezası verdi.

DHA'nın haberine göre olay, 23 Mayıs 2012 tarihinde merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Zambak sokakta meydana geldi. 3 çocukları bulunan çift arasındaki geçimsiz artınca, Demet Üçler, kendisine şiddet de uyguladığını iddia ettiği eşini terk edip annesinin yanına yerleşti, boşanmak için de dava açtı.

Pazarcılık yapan İlhan Üçler, eşi Demet Üçler'i duruşmaya bir gün kala gittiği kayınvalidesinin evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Kaçan İlhan Üçler, Niğde'de polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan İlhan Üçler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

KARAR YARGITAY TARAFINDAN BOZULDU

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan sanık Üçler, 9 Haziran 2012'deki karar duruşmasında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkla ilgili bu karar, 2014 yılında Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılandığı yerel mahkemece ömür boyu müebbet alan sanığın kararını Yargıtay bu kez de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebi nedeniyle bozdu.

Bugün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık İlhan Üçler ile hayatını kaybeden Demet Üçler'in babası Ahmet Güç hazır bulundu. Mahkeme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahilliğini kabul etti.

Duruşmada ifade veren sanık Üçler, "Olay günü kayınpederim Ahmet Güç işe gidince gece kayınvalidem beni gizlice eve aldı. Bundan eşimin haberi yoktu. Ben boşanma aşamasında olduğumuz eşimin evlenme teklifi aldığını duydum. Bu durumu konuşmak isteyince tartıştık. Bana kendisi hakaret edince elimde bulunan bıçakla 1 kez vurdum. Ben eşimi bıçaklayınca eşim annesine 'Yaktın beni anne' dedi. Ben de 'Lanet olsun' diyerek bıçağı bırakıp kaçtım. Sonra 39 bıçak darbesi diye duydum. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Demet Üçler'in babası Ahmet Güç de sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanığa 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan sanık Üçler'e ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, herhangi bir indirim uygulamadı.

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Kayseriömür Boyu Hapis
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