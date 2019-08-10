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Kayseri'de DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin eylem yapma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında DEAŞ terör örgütüne mensup 3 şahıs yakalandı.

ASAYİŞ 09.08.2019, 09:45 Osman Abaz
Kayseri'de DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 08.08.2019 tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü DEAŞ’a mensup olduğu tespit edilen M.E., Y.A. ve S.T. isimli 3 şahsı yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı. Yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    #kayseri #terör örgütü #DEAŞ #operasyon #gözaltı
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