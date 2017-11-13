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Kayseri'de 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Hasan E.'nin, ilk ifadesinde, oğlunu, yaramazlık yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği için 'mahalle baskısı' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi

Kayseri'de 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Hasan E.'nin, ilk ifadesinde, oğlunu, yaramazlık yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği için 'mahalle baskısı' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi

13 Kasım 2017 Pazartesi 12:36
Kayseri'de 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
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KAYSERİ'DE oğlu 12 yaşındaki Haydar E.'yi üç tekerlekli motosikletin arka kısmındaki kasanın içinde iple boğarak öldüren 43 yaşındaki Hasan E., oğlunu, yaramazlık yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği için 'mahalle baskısı' yüzünden öldürdüğünü söyledi.

DHA'nın haberine göre olay, dün merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde meydana geldi. Belediyeden malulen emekli, 4 çocuk babası Hasan E., iddiaya göre, evde ve mahallede yaramazlık yapmasına sinirlendiği oğlu Haydar E.'yi evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içine sokup, iple boğarak, öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere emniyete götürülen Hasan E.'nin, ilk ifadesinde, oğlunu, yaramazlık yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği için 'mahalle baskısı' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

"KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Oğlunu öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar etmek istediğini, kendisini eşiyle komşularının kurtardığını anlatan Hasan E., şunları söyledi:

"Canımı, oğlumu kaybettim. Kim, çocuğunu öldürmek ister? Haydar, çok hareketli bir çocuktu. Komşu çocukları ve mahalledekilerle sürekli kavga ediyor, o yüzden bana şikayetler geliyordu. Yaramazlık yapmaması için defalarca ben ve annesi Gülsan, ikaz ettik; ama dinlemedi. Oğlumun yaramazlıklarından dolayı komşular ve mahalledeki vatandaşlar, kapımıza gelip, bana hakaret ve küfür ediyorlardı. Onlara karşılık veremediğim için gurur yaptım. Dün de komşular, yine şikayete geldi. Haydar'ı uyardığımda, bana karşılık verince, sinirlendim. Önce döverek, hırpaladım. Sonra kendime hakim olamadım. O anda boğazını iple sıktım. Öleceği aklıma hiç gelmedi. Öldüğünü anlayınca, çok pişman oldum. Kendimi evde asmak istedim; ama beceremedim. Sonra bileklerimi kesip, yaşamıma son vermeye kalkıştım; ama eşim ve komşular, beni kurtardı."

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Anahtar Kelimeler:
Mahalle BaskısıCinayet
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