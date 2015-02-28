Kayıp kız böyle bulundu

BURSA'NIN

Osmangazi İlçesi’nde yaşayan Kübra Y., üç yıl önce evden sürekli kaçtığı gerekçesiyle, eşinden boşanan annesi 37 yaşındaki Nuray A.’dan alınıp, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yetiştirme yurduna yerleştirildi. Kaldığı yurttan iki ay önce izin alarak annesinin yanına gelen Kübra Y., iddiaya göre 16 gün önce "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Cep telefonu ile kızını aradığını belirten anne Nuran A., kızının "Anneciğim ben de sizi çok özledim. Yanınıza gelmek istiyorum ama gelirsem sadece beni değil, kardeşimi ve seni de öldürecekler" diyerek telefonu kapattığını söyledi. Anne Nuran A.’nın, kızının sosyal paylaşım sitesinde bir gece kulübünde çekilmiş fotoğraflarının yayınlandığını belirterek, "Anne olarak yavrumun başına kötü olayların gelmesinden çok korkuyorum. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Dün saat 02.00’da Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir barda bulunan Kübra Y., annesine teslim edilirken, Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı barla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı