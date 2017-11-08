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Kayıp genç ölü bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 26 yaşındaki Oğuz Gören'in dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp genç ölü bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 26 yaşındaki Oğuz Gören'in dere yatağında cansız bedeni bulundu

08 Kasım 2017 Çarşamba 10:08
Kayıp genç ölü bulundu
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BANDIRMA'DA arkadaşları ile buluşmak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 26 yaşındaki Oğuz Gören'in ailesi çocukları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan gencin Sunullah Mahallesi Çamaşır Deresi yatağındaki bir ağacın altında cansız bedeni bulundu. Gencin olay yerine gelen annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Gören'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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Kayıp Genç ölü Bulundu
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