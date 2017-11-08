Kayıp genç ölü bulundu

BANDIRMA'DA arkadaşları ile buluşmak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 26 yaşındaki Oğuz Gören'in ailesi çocukları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan gencin Sunullah Mahallesi Çamaşır Deresi yatağındaki bir ağacın altında cansız bedeni bulundu. Gencin olay yerine gelen annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Gören'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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