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Kayıp çocuk, yüzü tanınmaz halde ölü bulundu! Saçından teşhis edildi

Adana'da 5 gün önce muhabbet kuşunu iadeye giden ve bir daha dönmeyen 12 yaşındaki çocuğun cesedi, bulundu. Amcası, yüzü tanınmaz haldeki çocuğu saçındaki sarı boyadan teşhis etti

Kayıp çocuk, yüzü tanınmaz halde ölü bulundu! Saçından teşhis edildi

Adana'da 5 gün önce muhabbet kuşunu iadeye giden ve bir daha dönmeyen 12 yaşındaki çocuğun cesedi, bulundu. Amcası, yüzü tanınmaz haldeki çocuğu saçındaki sarı boyadan teşhis etti

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:35
Kayıp çocuk, yüzü tanınmaz halde ölü bulundu! Saçından teşhis edildi
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ADANA'DA 5 gün önce satın aldığı kuşları geri vermek için evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 12 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu.

7 EKİM'DEN BERİ HABER ALINAMIYORDU

 Seyhan ilçesi, Yeşilevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki ortaokul 7. sınıf öğrencisi Rıdvan Parlarca, kuş satıcısından birkaç tane kuş alıp eve geldi. Ancak anne ve babası birden fazla kuşun çok olduğunu, kardeşinin de bundan dolayı rahatsızlandığını söyleyerek birinin kalmasını, diğerlerini kuşçuya geri götürmesini istedi. Parlarca, kuşları geri vermek için 7 Ekim günü evden çıktı ancak, kuşları geri veremeyen çocuktan bir daha haber alınamadı.
AİLENİN BULDUĞU GÖRÜNTÜLER SON GÖRÜNTÜSÜ OLDU

Ailesi, çocukları birkaç saattir dönmeyince onu aramaya başladı. Aile, kuşçuya gidip sorduğunda bir arkadaşıyla birlikte geldiğini, kuşları teslim etmek istediğini ancak kendisinin almadığını, sonra da gittiklerini söyledi. Aile kuşçuya gidiş güzergahındaki güvenlik kameralarını izleyip kiminle gittiğini bularak ona sordu. Ancak o arkadaşı da kuşları geri veremeyince kendisinin eve döndüğünü, Rıdvan'ın da eve gittiğini, daha sonra görmediğini söyledi.
SULAMA KANALINDA ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Baba Hasan Parlarca (37) polise giderek 7 Ekim günü kayıp başvurusunda bulundu. Bir taraftan polis bir taraftan aile çocuğu 5 gündür her yerde arandı ancak bir türlü bulunamadı. Bu sabah ise  Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi sulama kanalı içinde bir vatandaş ceset görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis cesedi çıkarması için Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler cesedi kanaldan çıkardı.
KAKÜLÜNDEKİ SARI BOYADAN AMCASI TEŞHİS ETTİ

Ceset, sulama kanalından çıkartıldığında bir çocuğa ait olduğu görüldü. Bunun üzerine hemen kayıp ekiplerine haber verilerek bu yaşta kayıp çocuk olup olmadığının araştırılması istendi. Bu arada cenaze ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada 5 gündür kayıp olan Rıdvan Parlarca'nın ailesine haber verildi. Çocuğun amcası adli tıp kurumuna gelerek teşhis için morga girdi. Çocuğun yüzü tanınmayacak halde olmasına rağmen amca çocuğu kakülündeki sarı boyadan teşhis etti.  Polis çocuğun nasıl öldüğünü araştırmaya başladı. İlk incelemede çocukta herhangi bir ateşli silah, bıçak yarasına ve iple boğma izlerine rastlanmadı.

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Son Güncelleme: 11.10.2017 13:39
Anahtar Kelimeler:
Adli Tıp KurumuKayıp çocukSeyhanSabahPolis
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