Kayıp 3 kız çocuğu 2 yıl sonra bulundu

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, kayıp çocukların bulunması için çalışma başlattı. 2016 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince haklarında kayıp müracaatları yapılan H.K.'nın Korkuteli ilçesinde ikamet eden K.A.Ö.’nün (22) yanında olduğunu belirleyen görevliler kız çocuğunun bulunması için operasyon düzenledi. Operasyonda H.K, K.A.Ö.’nün yanında bulundu.

17 yaşındaki A.Y. ise Alanya ilçesinde bulunurken, 17 yaşındaki S.M.B. ise Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Y.T.’nin (25) yanında bulundu.

Bulunan 3 çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, K.A.Ö. ve Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.