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Kayınvalidesine tecavüz etti

ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde kayınvalidesi 48 yaşındaki Saadet İnal’ı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 29 yaşındaki Lütfü Arslan, duruşmada suçlamaları kabul etmedi

Kayınvalidesine tecavüz etti

ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde kayınvalidesi 48 yaşındaki Saadet İnal’ı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 29 yaşındaki Lütfü Arslan, duruşmada suçlamaları kabul etmedi

18 Mart 2015 Çarşamba 00:08
Kayınvalidesine tecavüz etti
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OLAY, geçen yıl 27 Mayıs’ta Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı İncesu Köyü’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Saadet İnal, kendisinden uzun süre haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine eve gelen Jandarma, inceleme yaptı. Boğazında morluk ve başında kan izleri bulunan İnal’ın öldürüldüğünü tespit eden ekipler, son görüştüğü kişi olduğunu belirlediği damadı Lütfü Arslan’ı ve yanında bulunan arkadaşı 30 yaşındaki K.D.’yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamasında suçlamaları kabul etmeyen ve adliyeye sevk edilen Lütfü Arslan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadaşı K.D. ise  tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Saadet İnal’ın öldürülmesiyle  ilgili  tutuklu yargılanan damadın yargılanmasına bugün devam edildi. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde  görülen   davada sanık Lütfü Arslan suçlamaları kabul etmedi. Cumhuriyet savcısı Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporlarda sanığın  DNA örneklerine rastlandığını, kadının  boğularak öldürüldüğünü ve bu eylemler nedeniyle de sanığın ’adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çaptırılmasını, ’konut dokunulmazlığını ihlal ve cinsel saldırı’ suçlarından da ilgili kanun maddeleri uyarınca cezalandırılmasını, diğer tutuksuz sanık K.D.’nin ise beraatini talep etti. Duruşma ertelendi.

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Son Güncelleme: 17.03.2015 23:09
Anahtar Kelimeler:
çorumDamatTecavzKayınvalide
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