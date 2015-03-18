Kayınvalidesine tecavüz etti

OLAY , geçen yıl 27 Mayıs’ta Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı İncesu Köyü’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Saadet İnal, kendisinden uzun süre haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine eve gelen Jandarma, inceleme yaptı. Boğazında morluk ve başında kan izleri bulunan İnal’ın öldürüldüğünü tespit eden ekipler, son görüştüğü kişi olduğunu belirlediği damadı Lütfü Arslan’ı ve yanında bulunan arkadaşı 30 yaşındaki K.D.’yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamasında suçlamaları kabul etmeyen ve adliyeye sevk edilen Lütfü Arslan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadaşı K.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Saadet İnal’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan damadın yargılanmasına bugün devam edildi. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Lütfü Arslan suçlamaları kabul etmedi. Cumhuriyet savcısı Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporlarda sanığın DNA örneklerine rastlandığını, kadının boğularak öldürüldüğünü ve bu eylemler nedeniyle de sanığın ’adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çaptırılmasını, ’konut dokunulmazlığını ihlal ve cinsel saldırı’ suçlarından da ilgili kanun maddeleri uyarınca cezalandırılmasını, diğer tutuksuz sanık K.D.’nin ise beraatini talep etti. Duruşma ertelendi.