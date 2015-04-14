Kaybolan kadının cesedi bulundu

Özalp ilçesinin Şemsettin mahallesinde G.Y. isimli kadın, dün komşusuna gitmek üzere evden ayrıldı. Kadının bir daha eve dönmemesi üzerine jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden 13 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi, arama köpeklerinin yardımıyla mahallenin farklı noktalarında G.Y.’i aradı. Yapılan arama sonucu kadının cesedi, yağışlardan dolayı debisi yükselen dere kenarında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.