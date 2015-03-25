Kayalıklara sıkışmış kadın cesedi bulundu

MALTEPE sahilinde dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklara sıkışmış bir ceset gördü. İhbar üzerine gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine aldı.

Sahilde kayalıklara sıkışmış halde bulunan kadın cesedi, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sahilde olay yeri inceleme ekiplerinin kurduğu inceleme çadırı içine alınan kadın cesedi üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kimlik bulunamadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Görgü tanığı vatandaş, “Yürüyüş yaparken kayalıklarda bir şey gördük. Dikkatimizi çeken şeyin ceset olduğunu fark edince durumu polise bildirdik” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.