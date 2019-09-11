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Kavşakta kamyon bozuldu, trafik durdu!

Alanya'nın ticaret kavşağında bir kamyonun bozulmasıyla beraber trafik arapsaçına döndü. Araç sürücüleri ise trafiğin normale dönmesi için kamyonun kaldırılmasını istediler.

ASAYİŞ 11.09.2019, 19:41
Kavşakta kamyon bozuldu, trafik durdu!
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Mehmet AL
ALANYA Ticaret kavşağında bu akşam saat 18.30 sıralarında Alanya'dan Antalya istikametinde seyir halinde giden kamyon trafik ışıklarında arızalanınca adliye ve sanayi istikametinden gelen araçların kafa kafaya çarpışması an meselesi oldu. Araç sürücüleri eve dönüş zamanı olan akşam saatlerinde bu kamyonun arıza yaparak durmasına ve yoldan kaldırılmamasına isyan ettiler

#ticaret kavşağı #Alanya #Trafik
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