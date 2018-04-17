Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

Kavgayı ayırmaya çalışan halk otobüsü şoförü parmağından oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir petrol ofisinde çalışan pompacı ile akaryakıt pompasına yanlış yanaşan sürücü arasında çıkan arbedeyi ayırmak isteyen halk otobüsü şoförünün parmağı, sürücünün döner bıçağı ile saldırması sonucu koptu. Otobüs şoförü kopan parmağı yerine dikilmesi için ameliyata alındı

Kavgayı ayırmaya çalışan halk otobüsü şoförü parmağından oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir petrol ofisinde çalışan pompacı ile akaryakıt pompasına yanlış yanaşan sürücü arasında çıkan arbedeyi ayırmak isteyen halk otobüsü şoförünün parmağı, sürücünün döner bıçağı ile saldırması sonucu koptu. Otobüs şoförü kopan parmağı yerine dikilmesi için ameliyata alındı

17 Nisan 2018 Salı 14:50
Kavgayı ayırmaya çalışan halk otobüsü şoförü parmağından oldu
banner404

OLAY Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan bir petrol ofisinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre petrole otogaz almaya gelen bir kişi, akaryakıt pompasına ters yaklaşınca görevli tarafından arabasının doğru yönde durması söylendi. Aracını doğru yönde yaklaştırmayan sürücü ile pompacı arasında bir süre sonra tartışma yaşanmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu o sırada petrole yakıt almaya gelen halk otobüsü şoförü Musa Kahya, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada arabasına giderek arabada bulunan döner bıçağını alan araç sürücüsü ise döner bıçağı ile halk otobüsü şoförü ve tartıştığı pompacıya sallamaya başladı. Saldırganın salladığı döner bıçağı, halk otobüsü şoförünün başparmağını keserek kopardı. 
Bu sırada olaya diğer halk otobüsü şoförlerinin de müdahale etmesi sonucu saldırgan olay yerinden ters istikametten kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın kameralardan Sema Yazar Semp Polikliniğine gittiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü, gözaltına alındı. 
Parmağı kopan halk otobüsü şoförü ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kopan parmak ise şoförün arkadaşları tarafından hastaneye yetiştirildi. Parmağın yerine dikildiği öğrenildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
YeşilırmakAntalyaKepezAkaryakıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat’ta hırsızlık zanlıları tutuklandı
Manavgat’ta hırsızlık zanlıları tutuklandı
Antalya'da öldürülen Dilara’nın eski eşine gözaltı
Antalya'da öldürülen Dilara’nın eski eşine gözaltı
Alanya'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 dolandırıcı adliyede
Alanya'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 dolandırıcı adliyede

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim