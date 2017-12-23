Kavgadan kurtarmaya çalıştığı arkadaşını arabayla ezerek öldürdü

İSTANBUL Esenyurt'ta Caner Coşkun ve Güner Alvanoğlu isimli iki arkadaş iş çıkışı arabada sohbet ederken yoldan geçen bir grup tartışmaya başladı. Show Tv'de yer alan habere göre Caner Coşkun arabadan indi ve grubun yanına gitti, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGAYI DAĞITMAK İSTEMİŞ

Arkadaşının darp edildiğini gören Güner Alvanoğlu, yardım etmek istedi ve araçtan o da indi. Kısa süre sonra tekrar araca dönen genç, kavgayı dağıtmak için arabayla manevra yaparken arkadaşını ezdi.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Yaralanan arkadaşı Caner Coşkun'u arabaya alan Alvanoğlu, hastanenin önüne bırakıp oradan ayrıldı. Caner Coşkun, hastanede ameliyata alındı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"YANLIŞLIKLA ÇARPTIM"

Esenyurt asayiş büro ekipleri tarafından yakalanan Alvanoğlu, ifadesinde tartışan grubun kendilerine küfür ettiğini ve arkadaşına yardım etmek isterken yanlışlıkla çarpıtığını söyledi. İşlemleri tamamlanan Güner Alvanoğlu, adliyeye sevk edildi.