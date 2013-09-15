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Kavgada kan aktı: 2 ölü

Bir restoranın önünde çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kavgada kan aktı: 2 ölü

Bir restoranın önünde çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

15 Eylül 2013 Pazar 18:26
Kavgada kan aktı: 2 ölü
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MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi Gümbet Kavşağı'nda bulunan bir restoranın önünde çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Gümbet kavşağında bulunan bir restoranın önünde iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar çekildi. Çıkan çatışmada vurulan 30 yaşındaki Hasan Turan ve Yakup Turan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatışmada yaralanan Tahsin Kaya, Mirdan Kaya, Yaşar Kaya ve Naci Turan ise Bodrum Devlet Hastanesi ve çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

TURİSTLER DEHŞETİ YAŞADI

Çok sayıda turistin gözü önünde tabancalarını çeken taraflar, birbirlerine kurşun yağdırdı. Çatışmayı görenler polis ekiplerine haber verdi. Çatışmada Tahsin ve Yaşar Kaya ile diğer gruptan Bekir, Naci, Yakup ve Hasan Turan yaralandı. Yaralılardan Hasan Turan, Universal Hospital Bodrum Hastanesi'ne, diğer 5 kişi ise, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan Yaşar Kaya, Özel Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Naci Turan'ın da durumunun ağır olduğu açıklandı. Olaya karışan ve yara almayan Ahmet Kaya ise gözaltına alındı.

Polis olay yerinde 30'a yakın boş kovan buldu. Çatışmada kullanılan tabancaların da ruhsatsız olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili aralarında görgü tanıklarının da bulunduğu sekiz kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

İhlas Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 15.09.2013 18:29
Anahtar Kelimeler:
MuğlaAlacakVERECEKKavgaÖlüm
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