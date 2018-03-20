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Katliam yaptı, 21 yıl sonra çay içerken yakalandı

Şanlıurfa'da 21 yıl önce köy korucusu olarak görev yaparken 4 kişiyi öldürüp kaçtıktan sonra 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlüyü polis 21 yıl sonra çay içerken yakalandı

Katliam yaptı, 21 yıl sonra çay içerken yakalandı

Şanlıurfa'da 21 yıl önce köy korucusu olarak görev yaparken 4 kişiyi öldürüp kaçtıktan sonra 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlüyü polis 21 yıl sonra çay içerken yakalandı

20 Mart 2018 Salı 09:43
Katliam yaptı, 21 yıl sonra çay içerken yakalandı
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ŞANLIURFA'DA 21 yıl önce köy korucusu olarak görev yaparken 4 kişiyi öldürüp kaçtıktan sonra 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü, Adana polisinin yaptığı çalışma sonucu çay içerken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Şubat 1997'de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şekerli Mahallesi'nde köy koruculuğu yapan Mahmut Manul (63), uzun namlulu silahla 4 kişiyi öldürüp kaçtı. Manul bu olaydan sonra bir türlü bulunamadı. Manul'un gıyabında yargılanmasına da başlanarak "tasarlayarak ve taammüden öldürme" suçlarından 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası aldı.

YILDIZ, ÖZEL EKİP KURDURDU

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğine yüksek hapis cezası alan ve uzun yıllardır kaçan şahısların yakalanması için özel ekip kurulması ve tek tek yakalanması talimatı verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen aranan şahıs dedektifleri yüksek hapis cezası alan hükümlüleri tek tek çıkardı. Polis bu arada 1997 yılında Şanlıurfa'da 4 kişiyi öldüren hükümlünün Adana'ya gelip gittiğini tespit etti.

TARIM İŞÇİSİ ÇALIŞTIRIYORDU

Polis yaptığı çalışmada hükümlünün elci olup tarlalara tarım işçisi götürerek geçimini sağladığını bunu da Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptığını belirledi. Polis bu tespit üzerine 3 ay boyunca hükümlüyü adım adım takip ederek onu yakalamak için en doğru zamanı kollamaya başladı. Bir süre sonra operasyon yapmaya karar veren polis, tarım işçileri mola verdiği sırada çay içerlerken Mahmut Manul'u yakaladı.

"BİR DAHA ADANA'YA GELMEYECEĞİM"

Çay içerken koluna girip "polis" diyen polis memuruna, "Benim 2 yıl hapis cezam var yatar çıkarım ne olacak. Ama bir daha Adana'ya gelmem, beni nereden buldunuz" dediği öğrenildi.

Emniyete getirilerek işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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