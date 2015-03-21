Katil zanlısı komşusu çıktı

ilgili soruşturmayı sürdüren Göksun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak Yakup D.’nin izini sürdü. Cenaze evine sık sık geldiği söylenen katil zanlısı , tutuklanarak Göksun Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Suçunu itiraf eden katil zanlısı Yakup D. önce savcılığa, ardından da nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Yakup D. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay la ilgili soruşturmayı sürdüren Göksun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak Yakup D.’nin izini sürdü. Cenaze evine sık sık geldiği söylenen katil zanlısı , tutuklanarak Göksun Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Suçunu itiraf eden katil zanlısı Yakup D. önce savcılığa, ardından da nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Yakup D. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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