Kaş’ta kereste yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Antalya’nın Kaş ilçesi Gömbe karayolu üzerinde kereste yüklü kamyon hızlı girdiği kavşaktan dönüş yaparken devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
ASAYİŞ 09.10.2019, 11:59
KAZA, Kaş’ın Gömbe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde orman istikametinden Gömbe istikametine giden Mahir S. idaresindeki 07 PZ 188 plakalı kereste yüklü kamyon, Gömbe Barajı yolu üzerindeki kavşakta dönüş yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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