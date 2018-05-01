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Kask ve şans kurtardı

Gazipaşa’da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünün imdadına, sabah nöbetten çıkan 112 personeli yetişti

Kask ve şans kurtardı

Gazipaşa’da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünün imdadına, sabah nöbetten çıkan 112 personeli yetişti

01 Mayıs 2018 Salı 22:13
Kask ve şans kurtardı
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GAZİPAŞA’DA Sefa A. idaresindeki 33 L 5937 plakalı cip ile Hayri Yılmaz yönetimindeki 07 UN 689 plakalı motosiklet Gazipaşa Adliye Sarayı arkasında çarpıştı. Adliye yanındaki yola sapmak isteyen cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Hayri Yılmaz kazada yaralandı. Bilinci kapalı bir şekilde bir süre yerde yatan Yılmaz'a çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yılmaz'ın güneşten etkilenmemesi için vatandaşlar üstüne şemsiye tuttu. Bir süre sonra yoldan geçmekte olan ve sabah nöbetten çıktığı öğrenilen 112 personeli Semih Çay yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Cep telefonu ışığıyla yaralının göz bebeklerini kontrol eden Çay, sorduğu sorularla sağlık durumunu kontrol etti. 112 ambulansının olay yerine gelmesiyle mesai arkadaşlarına hasta hakkında bilgi veren Çay, hastanın ambulansa taşınmasına da yardım etti. Motosiklet sürücüsünün kask taktığı ve bu nedenle kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Yaralı Hayri Yılmaz, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıMotosiklet
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