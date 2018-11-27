Kask takmayan yandı

GAZİPAŞA'DA trafik ekipleri, trafikte vatandaşların can ve mal kaybını önlemek amacı ile yaptığı uygulamalarda kasksız, egzozu açık ve ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere geçit vermiyor. Son günlerde yaşanan motosiklet kazaları nedeniyle denetimlerini arttıran trafik ekipleri, kask takmayan sürücüler ve trafikte telefonla konuşan sürücülere cezai işlem uyguladıklarını belirtti. Belirli periyotlarla ilçenin değişik noktalarında motosiklet denetimi yapan trafik ekipleri, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği uygulamada, kurallara uymayan sürücülere geçit vermedi. Kask takmayan, trafikte telefonla konuşan sürücüler affedilmedi. Trafik ekipleri, kurallara uyan, kask takan ve evraklarını eksiksiz olarak bulunduran motosiklet sürücülerine de teşekkür etti. Gazipaşa’da son yıllarda motosiklet kullanımının büyük oranda arttığına dikkati çeken emniyet yetkilileri, amaçlarının ceza yazmak değil, yaşanması muhtemel kazalara önlem almak olduğunu belirtti.

