Kaş'ta domuz avı sırasında arkadaşını öldürdü

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Gökçeyazı Mahallesi’nde yaşandı. Belkonak Mahallesi’nde yaşayan A.A (65) ile R.A. (50) birlikte ormanlık alanda domuz avına çıktı. Av sırasında R.A.’nın arkadaşı A.A, çalılığın arkasındaki hareketliliği fark etmesi üzerine tüfekle ateş etti. Çalılığın içinde vurduğunu sandığı yaban domuzuna bakmaya giden A.A. beraber domuz avına çıktığı R.A.’yı vurduğunu fark edince, 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.A.’nın yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan R.A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Arkadaşını av sırasında vurarak ölümüne sebep olan A.A. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.