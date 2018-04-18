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Kars’ta yola tuzaklanan EYP düzeneği imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği jandarma ekiplerince patlatılarak imha edildi

Kars’ta yola tuzaklanan EYP düzeneği imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği jandarma ekiplerince patlatılarak imha edildi

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:14
Kars’ta yola tuzaklanan EYP düzeneği imha edildi
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KARS İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörle mücadele kapsamında Kağızman'ın Çemçe kırsalında operasyon düzenlendi. Bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında; 2 farklı noktada toprağa gömülü basma düzenekli şekilde tuzaklanmış, içeriğinde amonyum nitrat, C4, mazot, TNT karışımı 10 kilo patlayıcı madde, 8 adet büyük pil, 1 metre kablo olan 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi. Bölge de güvenlik önlemleri alan jandarma ele geçirilen 2 adet EYP düzeneği yerinde imha etti.

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Anahtar Kelimeler:
KarsTerör örgütüEypKağızman Ilçesi
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