Karşıya geçen yayaya, önce otobüs sonra kamyonet çarptı

İSTANBUL'UN Beşiktaş ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki kadına, önce seyir halinde olan belediye otobüsü ardından da karşı istikametten gelen kamyonet çarptı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaya geçidinde araçların durmayarak kadına çarptığı anlar güvenlik kameralarına saniye yansıdı.

OTOBÜS DURAĞINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy'de bir yalıda çalışan Muzaffer Vala Başar (50), akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere otobüs duraklarına doğru yürümeye başladı. Caddede bir süre yürüyen kadın bir süre sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak araçlar normalde yaya geçidinden geçen kadına yol vermek yerine durmayarak yollarına devam etti.

ÖNCE BELEDİYE OTOBÜSÜ ÇARPTI

Seyir halinde olan araçların arasında kalan kadına bir süre sonra Selman Sakarya idaresindeki belediye otobüsü çarptı.

SAVRULDUĞU YERDE KAMYONET ÇARPTI

Karşı istikamete savrulan kadının üzerinden, o esnada seyir halinde olan Samet Yılmaz yönetimindeki kamyonet geçti.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen Başar, ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.