Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti

YANI başındaki metro alt geçidini kullanmak yerine, yoldan geçmek isteyen yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 02.30 sıralarında Çankaya Dumlupınar Bulvarı Diyanet İşleri Başkanlığı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KH 3269 plakalı otomobilin sürücüsü Deniz A. isimli kadın sürücü, kontrolsüz bir şekilde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya orta refüje doğru savruldu. Henüz ismi öğrenilemeyen yayanın, yanı başında bulunan Bilkent Metro altgeçidini kullanmak yerine, çok hızlı bir şekilde akan trafiği tercih etmesi, kendi sonunu hazırladı. Kazanın yaşandığı yolun orta refüjünde bulunan “Lütfen karşıya geçmek için metro alt geçidini kullanın” yazılı tabela dikkat çekti.

Bulvarda seyir halinde olan sürücüler kazayı gördü. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sunucu, yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonucu tehlike oluşturan yolda, polis ekipleri tarafından önlem alındı. Çevredeki vatandaşlar, çalışmaları meraklı gözlerle izledi.