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Karne notu düşük gelince, öğretmenini hastanelik etti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, ders notu yüzünden sınıfta tartıştığı öğrencisinin bacağına ve karnına tekme attığı söyleyen edebiyat öğretmeni polise şikayetçi oldu

Karne notu düşük gelince, öğretmenini hastanelik etti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, ders notu yüzünden sınıfta tartıştığı öğrencisinin bacağına ve karnına tekme attığı söyleyen edebiyat öğretmeni polise şikayetçi oldu

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:14
Karne notu düşük gelince, öğretmenini hastanelik etti
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DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde, edebiyat öğretmeni D.Ç., ders notu konusunda sınıfta tartıştığı öğrencisi 15 yaşındaki M.G.'nin bacağına ve karnına tekme attığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

ÖĞRETMEN HASTANELİK OLDU

Çivril'deki Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni D.Ç., dün sınıfta öğrencilerin karne notlarını okudu. Kendisine verilen notu düşük bulan 9'uncu sınıf öğrencisi M.G., öğretmeni D.Ç. ile sınıfta tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine öğrenci M.G., kadın öğretmenin bacak ve karın bölgesine tekme attı. Sınıftaki diğer öğrenciler araya girerek M.G.'yi dışarı çıkardı.

ÖĞRENCİSİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrencilerinin önünde dövüldüğü belirtilen D.Ç., önce okul yöneticilerine durumu bildirdi, ardında da Çivril Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Polis merkezine giden öğretmen, öğrencisi hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci M.G.'nin ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 13.01.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
Endüstri Meslek LisesiÇivril3. SayfaDenizliöğretmene Dayak
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