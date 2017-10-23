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Karısının sevgilisini tuvalette basıp öldüren hamala, komik ceza

Ankara halinde komisyonculuk yapan Erhan Kartal'ı, evinin tuvaletinde basıp öldüren hamal Sami Uysal, ağır tahrik sebebiyle 9 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu

Karısının sevgilisini tuvalette basıp öldüren hamala, komik ceza

Ankara halinde komisyonculuk yapan Erhan Kartal'ı, evinin tuvaletinde basıp öldüren hamal Sami Uysal, ağır tahrik sebebiyle 9 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:05
Karısının sevgilisini tuvalette basıp öldüren hamala, komik ceza
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ANKARA halinde komisyonculuk yapan  Erhan Kartal'ı, evinde eşiyle birlikte yakalayınca öldüren hamal Sami  Uysal'a, cinayeti ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle, 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, 9 aydır tutuklu olan  Uysal'ın tahliyesine karar verdi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğiz hafta görülen dava dosyasına göre,  Ankara Toptancı halinde komisyoncu olan  Erhan Kartal (35), aynı yerde çalışan hamal Sami  Uysal'ın eşi S.  Uysal'a konuşmak için mesaj gönderdi. Bunu gören Sami  Uysal, mesajları sildi. Eşiyle tartışan Sami  Uysal (34), telefonu kırarak S.  Uysal'a yeni bir hat aldı. Ancak  Erhan Kartal, yeni numara üzerinden de ara sıra S.Uysal'ı arayarak sohbet etti, birkaç defa da evine giderek konuştu. Bu durumu fark eden Sami  Uysal, olaydan 4 ay önce eşini aramaması konusunda  Kartal'ı uyardı.  Erhan Kartal, bu tartışma sırasında "Seni öldüreceğim p..." diyerek tehdit ve hakarette bulundu.

GECE YARISI EVİNİN TUVALETİNDE YAKALAYINCA ÖLDÜRDÜ

Sami  Uysal, 14 Ocak 2017'de gece saatlerinde çalışmak için  Ankara haline gitti. İş yerinde  Erhan Kartal'ı göremeyince durumdan şüphelenen  Uysal, saat 05.30 sıralarında evine gitti.  Kartal'ı evin tuvaletinde gizlenmiş bir halde yakalayan  Uysal, önce darp ettiği  Kartal'ı, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaraladı. S.  Uysal'ın yardım istemesiyle gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen  Kartal, yolda yaşamını yitirdi.

MAHKEME AĞIR TAHRİK VAR DEDİ

15 Ocak 2017 tarihinde tutuklanan Sami  Uysal hakkında 'haksız tahrik altında kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı.  Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamanın karar duruşması 27 Eylülde yapıldı.  Kartal'ın avukatı,  Uysal'ın,  Kartal ile eşinin ilişkisini önceden bildiğini, olayı tasarlayarak işlediğini ve tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.  Uysal ise son sözünde,  Kartal'ın kendisine saldırdığını, kendini ve çocuklarını korumak için bıçakladığını söyleyerek, pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme, kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma suçundan Sami  Uysal'a 12 yıl hapis cezası verdi. Bu cezayı haksız tahrik ve iyi hal maddelerini uygulayarak 5 yıla indiren mahkeme, tutuklu sanığın tahliyesine de karar verdi.

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AnkaraUysalErhan Kartal3. Sayfa
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