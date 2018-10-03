Karısının boğazına bıçak dayayan eş serbest kaldı

OLAY, dün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Üst geçitte, H.D. ile eşi A.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., iddiaya göre eşini yumrukladı. Sinir krizi geçiren A.D., kendisini üst geçitten atmak istedi. H.D. eşi A.D.'yi sürükleyerek üst geçitten indirdi, simitçiden zorla aldığı bıçağı boğazına dayadı. Bu sırada çevrede bulunan taksiciler, H.D.'nin elinden A.D.'yi kurtardı. Bıçakla kendisine de zarar vermeye çalışan H.D., olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. H.D. gözaltına alınırken, sinir krizi geçiren A.D. ise polis ekiplerince sakinleştirildi. Yüzüne su dökülen kadın, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Olay sonrası gözaltına alınarak Sakarya Polis Merkezi'ne götürülen H.D. ile eşi A.D'nin ifadeleri alındı. İfadesinde yaşananları vatandaşların yanlış anladığını söyleyen A.D., "Eşimle üst geçitte tartışmaya başladık. Ben intihara teşebbüs etmedim. Eşim benim boğazıma bıçak dayamadı. Tüm yaşananları vatandaşlar yanlış anlamış. O benim kocamdır. Biz zaten anlaşmalı boşanmak için karar verdik" dedi. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen H.D., eşi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.