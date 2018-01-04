Karısını yabancı erkekle bastı, bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

ÜSKÜDAR'DA iddiaya göre karısını başka bir erkekle yakalayan koca, cinnet geçirerek karısını ve şahsı bıçakladı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan erkek hayatını kaybederken, kadının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BIÇAKLA YARALAYIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay, Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak içerisinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi takip ettiği karısının bir eve girdiğini gördü. İkametin içerisinde karısını başka bir erkekle basan koca cinnet geçirerek karısını ve erkeği bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı erkek hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kadının ise tedavisini sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.