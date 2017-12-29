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Karın ağrısıyla hastaneye gittiğinde fark edildi. Skandal üstüne skandal!

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde hastaneye giden 15 yaşındaki genç kızın hamile olduğu öğrenilmesi sonrasında, küçük kızın 16 yaşında M.Ç. ile imam nikahıyla birlikte yaşadıkları ortaya çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gittiğinde fark edildi. Skandal üstüne skandal!

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde hastaneye giden 15 yaşındaki genç kızın hamile olduğu öğrenilmesi sonrasında, küçük kızın 16 yaşında M.Ç. ile imam nikahıyla birlikte yaşadıkları ortaya çıktı

29 Aralık 2017 Cuma 08:54
Karın ağrısıyla hastaneye gittiğinde fark edildi. Skandal üstüne skandal!
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EDİNİLEN bilgilere göre, Sakarya’da iki ayrı ilçede 15 yaşındaki 2 ayrı kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle Akyazı Devlet Hastanesine gittikleri ve küçük kızların hamile oldukları ortaya çıkmıştı. Doktorlar durumu polis ekiplerine bildirmesi sonrasında savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Olay sonrası küçük kızlardan biri olan ve Karapürçek ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki B.D., isimli küçük kızın 16 yaşında ki M.Ç. ile imam nikahıyla birlikte yaşadıkları ortaya çıktı. Diğer küçük kız ile ilgili açıklama yapılmazken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.


 

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Son Güncelleme: 29.12.2017 08:56
Anahtar Kelimeler:
Hamile çocukSakaryaçocuk Istismarı
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