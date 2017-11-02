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Karı-kocadan iğrenç şantaj... Barda tanışıp eve getiriyorlardı

Adana'da barda tanıştıkları ve 'cinsel ilişki' vaadiyle evlerine götürdükleri erkeklerin çıplak fotoğraflarını çektikten sonra bu kişilere şantaj yaptığı ileri sürülen karı-koca ile 2 kardeş, yakalandı. Şüphelilerin aynı suçtan daha önce de yakalanıp, adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi

Karı-kocadan iğrenç şantaj... Barda tanışıp eve getiriyorlardı

Adana'da barda tanıştıkları ve 'cinsel ilişki' vaadiyle evlerine götürdükleri erkeklerin çıplak fotoğraflarını çektikten sonra bu kişilere şantaj yaptığı ileri sürülen karı-koca ile 2 kardeş, yakalandı. Şüphelilerin aynı suçtan daha önce de yakalanıp, adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi

02 Kasım 2017 Perşembe 16:06
Karı-kocadan iğrenç şantaj... Barda tanışıp eve getiriyorlardı
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İDDİAYA göre, Gaziantep'te oturan 48 yaşındaki Ekrem Y., 14 Ağustos günü, barda konsomatris olarak çalışan 39 yaşındaki Hatice G. ile alkol alıp, eğlendikten sonra cinsel ilişkide bulunmak için G.'nin evine gitti. Bir süre sonra eve gelen Hatice G.'nin eşi 47 yaşındaki Metin G., bıçak çekip, dövdüğü Ekrem Y.'nin çıplak halde fotoğraflarını çekti. Ayrıca Ekrem Y.'nin bankadaki 30 bin lirasını kayınbiraderi 38 yaşındaki Nevzat A.'ya havale etti.

Olayın ardından Hatice G., aynı yöntemle 57 yaşındaki Mustafa İ.'yi evine götürdü. Bu kez eve gelen kardeşler 37 yaşındaki Yılmaz A. ve Nevzat A., Mustafa İ.'nin çıplak fotoğraflarını çekti. Kardeşler, 60 bin liralık senet imzalattığı Mustafa İ.'nin 9 bin 500 lirasını gasbetti. 

Şikayet üzerine gözaltına alınan Hatice G. ve Metin G. ile 2 kardeş, 'denetimli serbestlik' kapsamında serbest bırakıldı. Benzer suçlama sonucu Hatice G., eşi Metin G. ve kardeşleri Nevzat A. ile Yılmaz A., dün tekrar gözaltına alındı. İfadelerinde, suçlamaları kabul etmeyen 4 şüpheli, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaBarSoygunDolandırıcılık
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