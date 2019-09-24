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Kargo paketlerini açan polis gözlerine inanamadı

Antalya'da bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette parke taşlarının arasına gizlenmiş 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Kargoyu teslim almaya gelen 1 kişi yakalandı

ASAYİŞ 23.09.2019, 22:33
Kargo paketlerini açan polis gözlerine inanamadı
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ortaklaşa yürütülen çalışmada, Van'dan E.Ç. isimli şahsın kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat alındı. 19 Eylül tarihinde kargo şubesinde yapılan çalışmalarda E.Ç. adına kargo geldiği tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kargo şirketinde yapılan kontrollerde narkotik köpeği bir kargo paketine tepki verdi. Kargo kolisi açıldığında Türkiye'de ilk defa parke taşlarının arasına gizlenmiş vaziyette 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Kargoyu almaya gelen E.Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı. “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan hakkında işlem yapılan E.Ç., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanması sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#Kargo
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