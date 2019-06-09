Kargıcak'taki feci kazada ölen çiftin kimlikleri belli oldu!

Mehmet AL

KAZA, dün gece saat 01.30'da Alanya'nın Kargıcak Mahellesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rus çift 37 yaşındaki Anna Balakına ve 39 yaşındaki Andrei Balakına'ya Alanya'dan Gazipaşa istikametine giden 26 yaşındaki Vedat.B'in kullandığı 01 FJA 45 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Rus çift, olay yerine gelen 112 sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Rus çiftin eğlence dönüşü tatil yaptığı otele giderken kaza geçirdiği tespit edildi. Alanya nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından Rus çiftin cesedleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mahmutlar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Rus çifte çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü Vedat B.'yi gözaltına aldı. Karakolda ifadesi alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2019, 14:40