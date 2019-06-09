Mehmet AL
KAZA, dün gece saat 01.30'da Alanya'nın Kargıcak Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rus çifte Alanya'dan Gazipaşa istikametine giden 01 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Rus çift, olay yerine gelen 112 sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yayaların kollarında tatil yaptkları otelin bandı bulundu. Turist çiftin eğlence dönüşü konakladıkları otele dönüş yolunda iken kaza geçirdikleri öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı turistlerin cesedini Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Jandarma Rus çifte çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsünü gözaltına almak üzere karakola götürdü.
Kargıcak'ta facia! İki yaya feci şekilde can verdi
Alanya'nın Kargıcak Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rus çift otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Turist çifte çarpan otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü
Mehmet AL