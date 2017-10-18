Kardeşinin ölümüne dayanamadı, cenazede can verdi

Hüseyin Avcı'nın ağabeyi 74 yaşındaki Ekrem Avcı, cenazeye gelenlerin taziyeleri kabul ederken, bugün saat 15.00 sıralarında aniden fenalaştı. Yere yığılan Ekrem Avcı, yakınları tarafından otomobille Kınık Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Ekrem Avcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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