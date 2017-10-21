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Kardeşinin ölüm haberini alan ağabey, kalp krizi geçirerek öldü!

Kardeşinin kalp krizinden öldüğünü öğrenen ağabey de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İki kardeş son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Kardeşinin ölüm haberini alan ağabey, kalp krizi geçirerek öldü!

Kardeşinin kalp krizinden öldüğünü öğrenen ağabey de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İki kardeş son yolculuklarına birlikte uğurlandı

21 Ekim 2017 Cumartesi 08:05
Kardeşinin ölüm haberini alan ağabey, kalp krizi geçirerek öldü!
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ORDU'NUN Ünye ilçesinde kardeşinin ölüm haberini alan ağabeyin kalbi dayanmadı.

ODUN ALMAYA ÇIKARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ünye ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Fatıma Demir evinin bahçesine odun almaya çıktığı sırada kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedenine olaydan bir gün sonra ulaşan komşuları ölüm haberini ağabeyi İsmail Kuşlu'ya iletti.

KARDEŞİNİN ACISINA DAYANAMAYAN AĞABEY DE ÖLDÜ

Bu sırada kardeşinin üzüntüsüne dayanamayan Kuşlu da olay yerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

SON YOLCULUKLARINA BİRLİKTE UĞURLANDILAR

İki kardeşin cenazesi Kaledibi Mahallesi Köten Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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