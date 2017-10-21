Kardeşinin ölüm haberini alan ağabey, kalp krizi geçirerek öldü!

ORDU'NUN Ünye ilçesinde kardeşinin ölüm haberini alan ağabeyin kalbi dayanmadı.
ODUN ALMAYA ÇIKARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Ünye ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Fatıma Demir evinin bahçesine odun almaya çıktığı sırada kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedenine olaydan bir gün sonra ulaşan komşuları ölüm haberini ağabeyi İsmail Kuşlu'ya iletti.
KARDEŞİNİN ACISINA DAYANAMAYAN AĞABEY DE ÖLDÜ
Bu sırada kardeşinin üzüntüsüne dayanamayan Kuşlu da olay yerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
SON YOLCULUKLARINA BİRLİKTE UĞURLANDILAR
İki kardeşin cenazesi Kaledibi Mahallesi Köten Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
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