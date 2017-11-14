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Kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı

8.5 ay önce kız kardeşini öldüren ve firari olan Erhan Timuroğlu yakalandı

Kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı

8.5 ay önce kız kardeşini öldüren ve firari olan Erhan Timuroğlu yakalandı

14 Kasım 2017 Salı 10:17
Kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı
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İSTANBUL Ataşehir'de 28 Şubat gecesi kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu yatağında başından vurarak öldüren Erhan Timuroğlu, tam 8.5 ay sonra Sancaktepe'de yakalandı.
 
KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Erhan Timuroğlu ile yanında bulunan C.A. adlı kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evde 2 adet Kalaşnikof tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Erhan Timuroğlu, kız kardeşini öldürmek suçunun yanısıra, firardayken silahla işyeri kurşunlama suçundan da aranıyordu.


NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir bankada çalışan ve ailesiyle birlikte kalan 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, Ataşehir Feratpaşa Mahallesi'ndeki evine gelen ağabeyi Erhan Timuroğlu (38) tarafından tabancayla öldürüldü.

Gece anne babası ile kardeşinin kaldığı eve gelen Erhan Timuroğlu, kız kardeşi Ceylan'ın yattığı odaya yönelmiş, odasının kapısının açılmasıyla birlikte uyanan Ceylan'a ağabeyi, "Sen ne haltlar karıştırıyorsun" diye bağırmıştı. Erhan Timuroğlu, ardından belinden çıkardığı tabancayla kız kardeşine ateş etmiş ve başından vurulan genç kız olay yerinde hayatını kaybetmişti.  

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Anahtar Kelimeler:
Erhan Timuroğlu
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