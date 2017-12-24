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Karda mahsur kalanları Alanya Belediyesi kurtardı

Alanya’nın Kızılçaşehir Mahallesi’ne yağan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

Karda mahsur kalanları Alanya Belediyesi kurtardı

Alanya’nın Kızılçaşehir Mahallesi’ne yağan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

24 Aralık 2017 Pazar 22:25
Karda mahsur kalanları Alanya Belediyesi kurtardı
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ÇÖZÜM Masası'na gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolu açarak sürücüleri ve yolcuları kurtardı. Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Alanya merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılcaşehir Mahallesi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sürücüler Alanya Belediyesi’nin Çözüm Masası'nı arayarak yardım istediler. Yaklaşık 50 araç bir saat boyunca yolda mahsur kaldı. Olaya müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler greyder ve iş makineleri ile yolu trafiğe açtı. 
İlk kez bu yolda kar gördüklerini belirten sürücüler, yaklaşık bir saat mahsur kaldıklarını belirttiler. Yolun açılması ile birlikte yollarına devam eden sürücüler Alanya Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

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AraçMahsurKar YağışıAlanyaKızılcaşehirKarBelediye
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