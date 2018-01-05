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Karagümrük çetesinin lideri Nuriş'in oğlu böyle yakalandı

Karagümrük Çetesi' olarak bilinen yeraltı örgütünün lideri 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin, yakalandı. Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmakla suçlanan Ergin, tutuklandı

Karagümrük çetesinin lideri Nuriş'in oğlu böyle yakalandı

Karagümrük Çetesi' olarak bilinen yeraltı örgütünün lideri 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin, yakalandı. Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmakla suçlanan Ergin, tutuklandı

05 Ocak 2018 Cuma 17:10
Karagümrük çetesinin lideri Nuriş'in oğlu böyle yakalandı
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KAMUOYUNDA 'Karagümrük Çetesi' olarak bilinen yeraltı örgütünün lideri 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmakla suçlanan oğlu Nurettin Ergin, Fatih polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORDU

 İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan "Karagümrük Çetesi" lideri 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin'in, 'yağma', 'parada sahtecilik' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' gibi çok sayıda suçtan arandığı belirtildi.

TUTUKLANDI

36 yaşındaki Nurettin Ergin'in, Derviş Ali Mahallesinde bir evde yakalandığı kaydedilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

BU KEZ KURTULAMADI

Nurettin Ergin, daha önce Kırklareli merkezli düzenlenen bir operasyonda polisin elinden kaçarak firar etmişti.

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ZmirFatih İlçe Emniyet MüdürlüğüNuri Ergin3. SayfaGüncel
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