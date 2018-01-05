Karagümrük çetesinin lideri Nuriş'in oğlu böyle yakalandı

KAMUOYUNDA 'Karagümrük Çetesi' olarak bilinen yeraltı örgütünün lideri 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmakla suçlanan oğlu Nurettin Ergin, Fatih polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORDU
İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan "Karagümrük Çetesi" lideri 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin'in, 'yağma', 'parada sahtecilik' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' gibi çok sayıda suçtan arandığı belirtildi.
TUTUKLANDI
36 yaşındaki Nurettin Ergin'in, Derviş Ali Mahallesinde bir evde yakalandığı kaydedilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
BU KEZ KURTULAMADI
Nurettin Ergin, daha önce Kırklareli merkezli düzenlenen bir operasyonda polisin elinden kaçarak firar etmişti.
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