Kantinde 4 öğrenciye elektrik çarptı

HASTANEDE kaldırılan öğrencilerden birinin durumu ağır olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor.
Darıca Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi 11/E Sınıfı öğrencileri 16 yaşındaki Efe Özgür, Emre Elma, Mete Kaya ile 9′uncu sınıf öğrencilerinden 14 yaşındaki Hakan Öztürk, dün teneffüse çıktıkları sırada kantine inerek alışveriş için sıraya girdi. Öğrencilerin düzenli sıra oluşturması için yapılan demir bariyerlere tutunan 4 öğrenci, bir anda buzdolabından kaçak yaptığı belirtilen elektrik akımına kapıldı. Kantindeki vitrinli buzdolabında elektrik kaçağı olması ve bu kaçağın da dolaba bitişik olan tezgaha, oradan da tezgaha yanaşık olan demir bariyerlere geçtiği belirtildi.
Elektrik akımına kapılan öğrencilerin Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nde tedavi altına alındıkları ve Hakan Öztürk’ün iki elinin kırılarak liflerinin koptuğu ve kalbindeki ritim bozukluğu belirtileri nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülürken yaralı öğrencilerin ailelerinin, savcılığa suç duyurusunda bulunarak okul yönetimi ve kantin işletmecisinden şikayetçi olduğu kaydedildi.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 08:59