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Kanser kurbanı asker Alanya'da defnedilecek

19 aydır GATA'da lenf kanseri tedavisi görürken vefat eden Uzman Çavuş Uğur Coşkun'un naaşı Alanya'ya getiriliyor

Kanser kurbanı asker Alanya'da defnedilecek

19 aydır GATA'da lenf kanseri tedavisi görürken vefat eden Uzman Çavuş Uğur Coşkun'un naaşı Alanya'ya getiriliyor

01 Kasım 2017 Çarşamba 22:58
Kanser kurbanı asker Alanya'da defnedilecek
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ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinde görev yaparken yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 19 aydır Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi gören Uzman Çavuş Uğur Coşkun vefat etti. Aslen Tokatlı olan Coşkun'un ailesinin Alanya'da yaşadığı, bu yüzden naaşının Alanya'ya getirileceği bildirildi. Ailesi, 2008 yılında tuzaklanmış mayın neticesinde yaralanan Uğur Coşkun'un kaval kemiğinde erime olduğunu, akabinde oluşan bezelerin ise kansere dönüştüğünü açıkladı. Coşkun'un cenazesinin bugün (2 Kasım Perşembe) öğle namazına müteakip Hacımemişler Camii'nde kılınacak namazın ardından Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 02.11.2017 00:33
Anahtar Kelimeler:
SilopişırnakUzman Çavuş Uğur ÇoşkunGata
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