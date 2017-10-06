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"Kanepeden düştü" dediler, kendine gelince katilin ismini verip öldü

Diyarbakır'da evde kanepeden düştü iddiasıyla hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan 69 yaşındaki yaşlı adam, kendine geldiğinde de polise "Eşim dövdü" deyip öldü

"Kanepeden düştü" dediler, kendine gelince katilin ismini verip öldü

Diyarbakır'da evde kanepeden düştü iddiasıyla hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan 69 yaşındaki yaşlı adam, kendine geldiğinde de polise "Eşim dövdü" deyip öldü

06 Ekim 2017 Cuma 17:39
"Kanepeden düştü" dediler, kendine gelince katilin ismini verip öldü
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DİYARBAKIR'DA, evde kanepeden düştü iddiasıyla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 69 yaşındaki  Aydın Uluk, kendine gelince polise, kanepeden düşmediğini eşinin kendisini dövdüğünü söyledi. Daha sonra tekrar durumu ağırlaşıp kaybeden Uluk'un yakınları, ölümünden sorumlu tuttukları yengeleri Y.U. hakkında suç duyurusunda bulundu.  Polis, ölmeden önce verilen ifade ve yakınlarının şikayeti üzerine Uluk'un şüpheli ölümünü araştırıyor.

"KANEPEDEN DÜŞTÜ" İDDİASIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Merkez  Sur İlçesi Ali Paşa Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası  Aydın Uluk'un eşi Y.U., 27 Haziran tarihinde eşinin yakınlarını arayarak eşinin kanepeden düştüğünü söyledi. Eve gelen  Aydın Uluk'un kız kardeşleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan  Aydın Uluk'u Ambulansla ile hastaneye kaldırdı. Aynı zamanda Hepatit B hastası olan  Aydın Uluk,  Dicle Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, doktorlar Uluk'un vücudunun çeşitli yerlerinde dayak izleri tespit ederek, kız kardeşi S.U.'yu yanına çağırarak,  Aydın Uluk'un vücudundaki dayak izlerinden haberi olup- olmadığını sordu. Uluk'un kız kardeşi S.U. ise ağabeyinin eşi tarafından aranarak kanepeden düştüğünü söyleyince onu hastaneye götürdüklerini ve dayak izlerinden haberleri olmadığını öne sürdü.
KONUŞUNCA 'EŞİM BENİ DÖVDÜ' DEDİ

Hastanede tedavisi devam eden  Aydın Uluk, 10 gün sonra kendine gelip konuşmaya başlayınca, eşinin kendisini dövdüğünü ve kanepeden düşmediğini söyledi, doktorlar da durumu hastane polisine bildirdi.

Hastane polisi ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 Temmuz 2017 tarihinde,  Aydın Uluk'un doktorlar eşliğinde ifadesini aldı. Uluk verdiği ifadede, şöyle dedi: "Yaklaşık 13-14 gün önce yukarıda belirtmiş olduğum adresimde bulunduğum esnada resmi nikahlı eşim olan Y.U., ben yatağımda yatarken küçük kızım Sultan Ulak'a bağırdığını fark ettim. Ne olduğunu sordum eşim bir odada bana saldırdı ve vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Yataktan yere düştüm, yerde de bana vurmaya devam etti. Ayak tırnaklarımdan baş parmak tırnağımı kırdı. Ben yaşlıyım ve Hepatit B hastalığım var. Bu yüzden de günün büyük çoğunluğu halsizimdir. Eşim bana vururken de kendimi koruyamadım. Kız kardeşim ambulansla beraber gelerek beni hastaneye kaldırmamı sağlamış. Beni darp eden eşimden davacı ve şikayetçiyim."
DURUMU AĞIRLAŞTI VE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede polise verdiği ifadeden sonra darp raporu verilen  Aydın Uluk'un durumunun kötüleşmesi sonucu yoğun bakım servisine alındı ve yapılan tüm müdahalelere geçtiğimiz  Çarşamba günü yaşamını yitirdi. Uluk'un yakınları, kardeşlerinin ölümünden eşi Y.U.'nün sorumlu olduğunu iddia ederek, kardeşlerinin ölmeden önce çektikleri video ve ifadesi ile birlikte suç duyurusunda bulundu.  Polis  Aydın Uluk'un ölümüyle ilgili kapsamlı araştırma başlatırken, Uluk'un ölmeden önce çekilen son videosunda, eşi Y.U.'nun kendisine vahşet uyguladığını söylediği ve vücudundaki darp izleri görüldü. Geçtiğimiz yıl eşi Y.U. tarafından  Aydın Uluk'a boşanma davası açıldığı daha sonra davadan vazgeçildiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 06.10.2017 17:41
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKanepe
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