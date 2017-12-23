Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...

EDİNİLEN bilgiye göre, 33 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Tektaş, birlikte yaşadığı sevgilisi 38 yaşındaki Şükran Ayrıkısa’yı yaşadıkları tartışma sonrasında sırtından av tüfeğiyle vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıkısa’nın ölümünün ardından Tektaş ise av tüfeğini kendi başına dayayarak, intihar etti.

İddiaya göre; 33 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Tektaş ile birlikte yaşadığı sevgilisi 38 yaşındaki Şükran Ayrıkısa, Koru Mahallesi’ndeki Ayrıkısa’nın evinde birlikte yemek yiyip, alkol aldılar. Ayrıkısa, sevgilisi Tektaş’a eski eşinden olan çocuğu U. Ayrıkısa’nın yaşadıkları ilişkiyi onaylamadığını ve bu nedenle de ayrılmak istediğini söyledi. Tektaş, sevgilisi Ayrıkısa’nın kendisinden ayrılmak istediğini dile getirmesinin ardından oldukça sinirlendi ve durumu kabullenemedi. Ayrıkısa ve Tektaş arasında daha sonra tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrasında Tektaş, evde bulunan av tüfeğiyle sevgilisi Ayrıkısa’yı sırtından vurdu. Ayrıkısa, olay yerinde hayatını kaybetti. Sevgilisinin ölümünün ardından Tektaş, aynı tüfeği başına dayadı ve intihar etti.

Ayrıkısa’nın evinden silah seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu haber verdi.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde cansız yatan sevgililerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Güvenlik güçleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken; sevgililerin cenazesi ise olay yerindeki incelememenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.