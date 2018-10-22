Kan donduran olay: 3 çocuğun başını kesip yanlarına dizmiş!

KAN donduran olay, bugün öğlen saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Selma C., çiftçi eşinin evde olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, isimleri açıklanmayan 10, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğunu, kafalarını keserek öldürdü. Yapılan incelemede kadının evin bütün kapılarını kilitleyerek çocukları koridora getirdiği, burada sırasıyla kafalarını kesip gövdelerinden ayırdıktan sonra yanlarına dizdiği, daha sonra da kendi bileklerini kestiğini belirledi.

BOĞAZLARINI KESMİŞ

Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekipleri, Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evdeinceleme yaparken boğazları kesilerek öldürülen çocukların Şehit Muharrem Erdoğan İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Mehmet Emin ve 8 yaşındaki Semanur ile4 yaşındaki Mahmut olduğu belirlendi. Olayı duyarak eve akın eden komşuları da çocukları öldürüp intihar girişiminde bulunan 27 yaşında Selma Cice'nin hiç sorunu olmadığını, eşi Cabbar Cice'nin de olay sırasında evde olmadığını söyledi. Anne katliamına bir anlam veremeyen komşuları, "İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek. Çok üzgünüz" dedi.

ACILI BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyarak eve gelip acı haberi alan Cabbar Cice de sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan Cabbar Cice, olayın neden meydana geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan ağır yaralanan anne Selma Cice'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kardeşin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.



KAFALARINI KESİP YAN YANA DİZMİŞ

Yapılan incelemede kadının evin bütün kapılarını kilitleyerek çocukları koridora getirdiği, burada sırasıyla kafalarını kesip gövdelerinden ayırdıktan sonra yanlarına dizdiği, daha sonra da kendi bileklerini kestiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Adana Adli Kıp Kurumu'na kaldırılırken, annenin bunu neden yaptığı araştırılıyor.

KARDEŞLER, AYNI CENAZE ARACINDA

Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cansız bedenleri, evde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tek cenaze aracıyla kuruma getirilen çocukların cansız bedenlerinin, otopsi yapıldıktan sonra yarın toprağa verileceği öğrenildi.

OTOPSİ YAPILDI, CENAZELER DEFNEDİLECEK

Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası akrabalarınca alındı. Kardeşlerin tabutları, aynı cenaze aracına konuldu. Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut Cice kardeşlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Yüreğir ilçesindeki Geçitli Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Öte yandan çocuklarını öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunan Selma Cice'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.