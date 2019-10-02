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Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Kırklareli'nde bir mezarlıkta bulunan bebek cesediyle ilgili ve cinsel istismar şüphesiyle 6 zanlı gözaltına alındı

ASAYİŞ 01.10.2019, 22:49
Kan donduran gerçek ortaya çıktı!
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İL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, 14 yaşındaki kız  çocuğunun evde doğum yaptığı bilgisine ulaştı.
 
Ekipler, olayla ilgili anne A.D'yi gözaltına aldı.
 
A.D, kızının evde doğum yaptığını ve ardından bebeği, kızı ve kızına  cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.C. (18) ile şehir mezarlığındaki bir  mezara gömdüklerini itiraf etti.
Bunun üzerine mezarlıkta yapılan aramada, bez parçalarına sarılmış  poşet içerisinde 7 aylık olduğu değerlendirilen bebek cesedi bulundu.
 
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, otopsi  için Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
 
Anne A.D, mezarlıkta incelemelerde bulunan polis ekiplerine, "Ölü  bebek kız. Bana böyle anlattılar. Benim bir suçum yok komiserim. Benim tek suçum  gizlemekti. Bana çok bağırdılar, çok korkuttular beni." dedi.  
 
Olay yeri inceleme ekipleri de kızın doğum yaptığı öne sürülen evde  araştırma yaparak, bazı lekelerden numune aldı.
 
Ekipler, 14 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarı ve bebeğin  ölümüne ilişkin, aralarında A.C'nin de bulunduğu 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
 
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

#Kırklareli
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