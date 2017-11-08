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Kan davasına dönüşen cinayet!

İstanbul'da 8 sene önce yakınları öldürülen kişiler, olayı kan davasına dönüştürerek karşı taraftan birini öldürdü

Kan davasına dönüşen cinayet!

İstanbul'da 8 sene önce yakınları öldürülen kişiler, olayı kan davasına dönüştürerek karşı taraftan birini öldürdü

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:32
Kan davasına dönüşen cinayet!
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İstanbul Arnavutköy'de 2009 yılında öldürülen minibüsçü Lokman K.'in yakınları, olayı kan davasına dönüştürerek Mayıs ayında karşı taraftan Fatih E.'i öldürdü. Olayı soruşturan polis, E.'in öldürülmesine karışan 4'ü Kezer ailesi üyesi 7 kişiyi, kamera görüntülerinden yola çıkarak gözaltına aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ilk olay 2009 yılında Arnavutköy'de yaşandı. Minibüsçü Lokman K., minibüsüyle Arnavutköy'deki durağa geldi. Durakta kahyalık yapan Sakin E., Lokman K.'e, "Buraya gelen herkes para verir, sen de para vereceksin" dedi. K., para ödemeye yanaşmadı. İki aile arasında çıkan kavgada Lokman K. bıçaklanarak öldürüldü. Aydın K.'in de yaralandığı olayın ardından polis her iki aileden 11 kişiyi gözaltına aldı.

7 YIL SONRA BİR CİNAYET DAHA
İddialara göre ilk olayda akrabaları Lokman K.'i kaybeden aile, olayı kan davasına dönüştürdü ve intikam planı yapmaya başladı. K. ailesi, karşı taraftan bir kişi öldürmek için aile üyelerini takip etmeye başladı. Geçen yıl Mayıs ayında Fatih E.'in (29) izin bulan K. ailesi üyeleri, Gaziosmanpaşa'ya kadar takip etti. Arkadaşlarıyla buluşmak üzere kahvehaneye giden E., kendisini takip eden araçtaki kişilerce atışalan ateş sonucu hayatını kaybetti.

ARACIN HER ANI KAMERALARLA TAKİP EDİLDİ
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmada, cinayet anının görüntüsüne ulaştı. Uzun süre görüntüleri inceleyen ekipler, aracın K. ailesinin akrabalarına ait bir otoparka götürüldüğünü belirledi. Bu görüntülerden yola çıkılarak olaya karışan 7 kişi tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyonda 4'ü Kezer ailesinden 7 kişiyi gözaltına aldı.

POLİSE SİLAH ÇEKMEK İSTEDİ
Bir kahvehanede basılan zanlılardan biri operasyon sırasında polise silah çekti. Bu kişi tetiğe basamadan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

7 kişi Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbulKAN DAVASICinayet
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