Kamyonun freni patladı! Alanyalı halciler ölümden döndü

KAMYONU kullanan Arif Şimşek freni patlak şekilde 3 viraj atlattı ancak kamyonu durdurmadı. Bu süreçte sürekli olarak yan koltukta oturan Enes Putur’a kamyondan atlamasını söyleyen Şimşek, bir yandan da kamyonun uçuruma yuvarlanmaması için büyük bir mücadele verdi. Enes Putur’un atlamayı reddetmesi ile uçuruma yuvarlanmamak için sürücü Şimşek kamyonu sağa çarparak yan yatırdı. Kamyon 42 metre boyunca sürüklendi ve durdu. Kamyon yan yatarken iki Alanyalı kazayı ucuz atlattı. Alanyalı halcilere ilk müdahaleyi yolda seyir halinde olan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki ismi de Konya Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan Şimşek ve Putur’un hayati tehlikelerinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu arada domates yüklü kamyonun devrilmesinin ardından Alacabel yolu tamamen kırmızıya büründü. Adeta domatesle kaplanan yolda, hem temizlik hem de yan yatan kamyonu kurtarma çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sonrası kısa sürede yol tekrar trafiğe açıldı. Arif Şimşek ile Enes Putur'un kaza yaptığı haberini duyan yakınları Konya’ya akın etti. Sağlık durumları iyi olan iki isim yarın Alanya’ya gelecek ve tedavilerine burada devam edilecek.