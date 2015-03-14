Kamyonun altında sıkışıp kaldı

EDİNİLEN bilgiye göre olay Alaplı ilçesine bağlı Al Caddesi postane mevkisinde meydana geldi.

Caddeden karşıya geçmek isteyen Selda Y’ye (36) caddede seyir halinde olan Y.E.K yönetimindeki 67 EF 959 plakalı yük kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren kadını fark eden sürücü aracını durdurdu. Olay yerinde bulunan Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın’ın durumu ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de kadını kamyonun altından çıkarmak için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri de bu sırada kadına müdahalede bulunurken kamyonla asfalt arasında sıkışan kadını kurtarmak için itfaiye ekipleri kamyonun altına girerek kadını kurtardı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.